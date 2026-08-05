Hong Kong: hausse de 71% du bénéfice net de Cathay Pacific au premier semestre

( AFP / ANTHONY WALLACE )

Cathay Pacific a annoncé mercredi un bénéfice net de 6,2 milliards de dollars hongkongais (685 millions d'euros) au premier semestre 2026, en hausse de 71% par rapport à l'année précédente, malgré des coûts de carburant qui ont presque doublé au deuxième trimestre en raison de la guerre au Moyen-Orient.

"Nos résultats ont été favorablement influencés par la demande sous-jacente soutenue pour Cathay Pacific et Cathay Cargo, l'amélioration des performances de (la compagnie à bas prix) HK Express et de fortes contributions de nos sociétés associées", a déclaré Guy Bradley, président de la compagnie aérienne hongkongaise, dans un rapport sur les résultats.

Les recettes liées aux passagers ont augmenté de 26,3% pour atteindre 43,2 milliards de dollars de Hong Kong (4,77 milliards d'euros), portées par une forte demande de voyages et "amplifiées par l'augmentation du trafic de transit par Hong Kong, les voyageurs s'étant tournés vers d'autres plaques tournantes en raison de la situation au Moyen-Orient au cours du deuxième trimestre", selon la compagnie.

"Après un début d'année solide au premier trimestre, nous avons fait face à un deuxième trimestre plus difficile en raison de la situation au Moyen-Orient et de la hausse significative des prix du kérosène qui en a résulté", a précisé M. Bradley.

Cathay Pacific a relevé ses surcharges carburant à plusieurs reprises depuis le déclenchement de la guerre en février.

"Le fait que nous ayons pu réaliser cette performance au premier semestre malgré ces circonstances témoigne de la résilience que nous avons su bâtir dans notre activité ces dernières années", s'est félicité le président de Cathay.

L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 68 milliards de dollars de Hong Kong (environ 7,5 milliards d'euros) au premier semestre, soit une augmentation de 25,3% sur un an.