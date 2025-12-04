Honduras-Les résultats de la présidentielle toujours incertains, le conservateur Asfura en légère avance

Les résultats préliminaires de l'élection présidentielle au Honduras ont de nouveau basculé jeudi, le conservateur Nasry Asfura étant donné vainqueur avec 40,05% des voix alors que le dépouillement se poursuit.

L'issue du scrutin, qui s'annonçait très serrée, reste incertaine, Nasry Asfura ne disposant que d'environ 8.000 voix d'avance sur le centriste Salvador Nasralla, qui était lui-même donné favori mercredi.

Au total, 84,4% des bulletins ont été dépouillés jusqu'à présent dans ce scrutin à un tour tenu dimanche et observé avec attention à l'international en raison d'accusations de fraude dans ce pays en proie à la corruption.

Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix l'emporte, même en l'absence de majorité absolue ou en cas de marge étroite.

Rixi Moncada, du parti de gauche au pouvoir Parti Liberté et Refondation, est en troisième position, loin derrière ses concurrents.

"Les résultats prendront quelques jours, je vous demande donc de rester calmes et patients", a déclaré Salvador Nasralla dans une vidéo partagée sur X mercredi en fin de journée, alors qu'il occupait encore la première place.

Mercredi, la publication des résultats préliminaires a été suspendue pour la deuxième fois en raison d'une opération de maintenance du système de dépouillement.

