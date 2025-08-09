Hoffenheim en colle 8 au FC Metz

Parfait pour entamer la saison avec le plein de confiance.

Pour son dernier match de préparation, le FC Metz avait rendez-vous à l’immonde PreZero Arena, sur la pelouse du TSG Hoffenheim . Et ça ne s’est pas passé comme prévu : Max Moerstedt (6 e ), Wouter Burger (8 e ), Bernardo (14 e ), Muhammed Damar (16 e , 45 e +1), Tim Lemperle (55 e , 90 e ) et Andrej Kramarić (72 e ) ont roulé sur les Grenats, et le score final fait mal : 8-0 , tout simplement. À noter que la rencontre se jouait en 120 minutes, mais qu’aucun but n’a été inscrit lors de la dernière demi-heure : le seul motif de satisfaction pour le FCM.…

JB pour SOFOOT.com