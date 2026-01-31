 Aller au contenu principal
Hissez haut, Santi Hidalgo !
information fournie par So Foot 31/01/2026 à 21:38

Il n’était pas le petit préféré de Carlos Tévez en Argentine, mais il commence à être apprécié au TFC, où Santiago Hidalgo est arrivé l’été dernier. Une arme de plus pour Carles Martinez Novell et pour un TFC qui peut être ambitieux cette saison.

Si Julián Vignolo a profité de la manita infligée à l’OGC Nice (5-1) pour marquer pour la première fois avec le Téfécé le mois dernier, c’est un autre Argentin de la Ville rose qui s’est retrouvé sous les feux des projecteurs ce soir-là : Santiago Hidalgo. Le natif de Santiago del Estero s’est illustré à deux reprises : d’abord pour ouvrir le score, puis pour planter le troisième. Deux buts d’attaquant de surface, deux buts pour vraiment lancer son aventure dans le championnat de France et pour bousculer la hiérarchie des offensifs chez les Violets.

Santiago Hidalgo... 𝑹𝒆𝒕𝒆𝒏𝒆𝒛 𝒃𝒊𝒆𝒏 𝒄𝒆 𝒏𝒐𝒎 👑🇦🇷 pic.twitter.com/SQdqVKQHQN…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

