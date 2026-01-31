Marseille : la cerise sur le fiasco

Après la désillusion européenne en Belgique, l’Olympique de Marseille a de nouveau été rattrapé par ses démons ce samedi face au Paris FC en concédant le nul dans les derniers instants du match. Encore trahi par ses joueurs cadres ou son entraîneur, l’OM se montre incapable de gérer correctement les fins de rencontres et se retrouve au bord du précipice sportif.

L’heure des regrets n’a pas encore sonné, du côté de la maison ciel et blanc. Pourtant, les contre-performances continuent de s’enchaîner. À l’instar de ce (nouveau) nul face au Paris FC (2-2) en toute fin de rencontre, sur un penalty concédé par Gerónimo Rulli après une sortie au poing mal maîtrisée et transformé par Ilan Kebbal (l’enfant de Saint-Marcel, quartier bien connu du 11 e arrondissement marseillais). Le destin n’a pas manqué d’ironie cette semaine pour les Marseillais, même si Timothy Weah a tenté de rassurer à l’issue de la rencontre : « C’est dur, je le sais. Il y a beaucoup de négatif, mais on doit rester positif et continuer à travailler sans lâcher. J’espère que les supporters vont voir ça, sur le terrain. C’est ça d’être à Marseille, il faut garder le mental. »

Mental en berne

Le mental, justement, parlons-en. Malgré les contre-performances récurrentes depuis le début de l’année 2026, l’OM n’a lâché que quatre matchs nuls toutes compétitions confondues cette saison : face à Angers (2-2), à Toulouse (2-2) et donc au Paris FC en Ligue 1 (2-2) ainsi que contre le Paris Saint-Germain lors du Trophées des champions (2-2) avant une séance de tirs au but fatidique pour les protégés de Roberto De Zerbi. Pour autant, un point commun relie toutes ces rencontres : l’OM menait lors de chacune des parties citées, et s’est fait rattraper dans le temps additionnel. Au total, ce sont donc dix buts encaissés après la 85 e pour huit points perdus en Ligue 1 (dont six rien que dans le temps additionnel en championnat, record à battre). Une faillite psychologique collective, qui apparaît lorsque le coup de sifflet final se rapproche.…

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard, à Jean-Bouin pour SOFOOT.com