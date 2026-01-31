Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Monaco met fin à deux mois sans succès en Ligue 1 en écrasant Rennes
information fournie par So Foot•31/01/2026 à 23:14
Monaco met fin à deux mois sans succès en Ligue 1 en écrasant Rennes
Monaco 4-0 Rennes
Buts : Fati (33
e
), Akliouche (50
e
), M.Coulibaly (60
e
) et Idumbo (89
e
) pour l’ASM
Liverpool 4-1 Newcastle Buts : Ekitiké (41 e et 43 e ), Wirtz (67 e ) et Konaté (90 e +3) pour Liverpool // Gordon (36 e ) pour Newcastle Deux minutes, deux buts. Mené après l’ouverture du score signée Anthony Gordon, Liverpool a vu Hugo Ekitiké tout renverser ...
Lire la suite
Aux aaaaarmeuuuh ! Ce samedi, ce n’est pas un cri de guerre mais plutôt un cru du cœur de la part de Roberto De Zerbi, interrogé sur son état d’esprit après le nul décevant de Marseille face au Paris FC. Et forcément, c’était pas la grande forme. C’est cependant ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer