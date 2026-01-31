 Aller au contenu principal
Monaco met fin à deux mois sans succès en Ligue 1 en écrasant Rennes
information fournie par So Foot 31/01/2026 à 23:14

Monaco met fin à deux mois sans succès en Ligue 1 en écrasant Rennes

Monaco 4-0 Rennes

Monaco 4-0 Rennes

Buts : Fati (33 e ), Akliouche (50 e ), M.Coulibaly (60 e ) et Idumbo (89 e ) pour l’ASM

Plus d’infos à venir sur sofoot.com…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
