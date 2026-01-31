Ibrahima Konaté en larmes après son but contre Newcastle
Un but très spécial. De retour à la compétition ce samedi, Ibrahima Konaté a participé au large succès de Liverpool (4-1) sur Newcastle, en inscrivant le dernier pion des Reds sur corner. Pendant sa célébration, les larmes sont montées directement et la première pensée de l’international français est allé… vers son père, décédé quelques jours plus tôt .
Elles sont magnifiques ces images : l'émotion d'Ibrahima Konaté après son but, qui rend hommage à son papa, décédé il y a quelques jours 🥺#LIVNEW | #PremierLeague pic.twitter.com/dQ8oEmnpJe…
TJ pour SOFOOT.com
