Himad Abdelli s'en prend aux entrants après OM-Le Havre

Tout comme le coach. Si Bruno Genesio n’a pas été tendre avec les jeunes de l’OM, Himad Abdelli a également pointé du doigt les entrants après ce qui a failli être une remontada invraisemblable du Havre au Vélodrome (4-3), ce dimanche après-midi.

Les entrants dans le viseur

« À 4-0, on n’a pas le droit de prendre trois buts et de se faire peur à la fin comme ça, surtout à domicile. C’est inadmissible pour moi , a osé Abdelli. Un match, c’est 90 minutes. On doit se donner à fond 90 minutes, et pas 70 ou 80, sinon on peut prendre trois buts bêtement. » …

CG pour SOFOOT.com