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Heureux papa, Jérémy Doku est de retour avec la Belgique
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 17:05

Heureux papa, Jérémy Doku est de retour avec la Belgique

Heureux papa, Jérémy Doku est de retour avec la Belgique

Comme quoi, on peut assister à la naissance de son enfant et revenir jouer au football ensuite. Après avoir quitté temporairement le rassemblement de la Belgique pour être présent auprès de sa femme lors de la naissance de son premier enfant, Jérémy Doku a retrouvé le groupe des Diables rouges.

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MJ pour SOFOOT.com

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