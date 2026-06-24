Heureux papa, Jérémy Doku est de retour avec la Belgique
Comme quoi, on peut assister à la naissance de son enfant et revenir jouer au football ensuite. Après avoir quitté temporairement le rassemblement de la Belgique pour être présent auprès de sa femme lors de la naissance de son premier enfant, Jérémy Doku a retrouvé le groupe des Diables rouges.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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