Hellène et ses garçons : 15 joueurs qu’on n’avait pas vus filer en Grèce

Le championnat grec regorge de joueurs oubliés, de flops ou d’anciennes gloires venus chercher du soleil. En voici 15, parakalo !

On est alors jeudi soir, et le jeudi : c’est Ligue Europa ! Mais bizarrement, dans ce bar du 14 e arrondissement de Paris, pas de club français au programme. Non, à la télé on ne passe pas Lyon – Celta ou Aston Villa – Lille, mais bien Betis – Panathinaïkos. Bon, on fait avec… Côté sévillan, on reconnaît Antony, Ezzalzouli, Ricardo Rodríguez… Mais côté Pana ? « Attends… Mais non, c’est Renato Sánchez ! » Et « Putain, il est là Alban Lafont !? » surgissent. Comme la plupart des noms qui suivent qui peuvent, à leur simple évocation, être suivis d’un « Ah, ouais ? »

Alban Lafont

Après s’être régalé avec la réserve du FC Nantes, Lafont s’est envolé vers le Panathinaïkos, lui aussi… Le prospect , également passé par Toulouse et la Fiorentina, n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Le natif de Ouagadougou, ayant joué pour les équipes jeunes de la France, est désormais international ivoirien. On n’ira pas jusqu’à dire que Lafont a touché le fond, mais il a bien fait de le prendre assez tôt dans sa carrière, son 10 dans L’Équipe .…

par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com