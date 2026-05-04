Bonne nouvelle pour Khalis Merah

Plus de peur que de mal. À chaque contact, on se demande si Khalis Merah va se relever. Du haut de ses 19 ans, le Gone a tendance à tomber comme une poupée de chiffon, apprenant petit à petit l’âpreté de la Ligue 1. Dimanche soir, il a fait parler son petit gabarit pour donner le tournis aux milieux du Stade Rennais, lors de la large victoire lyonnaise (4-2), mais est tout de même sorti sur civière après s’être fait marcher dessus involontairement par Quentin Merlin.

Il devrait être apte pour Toulouse

Les premières images étaient plutôt rassurantes puisqu’il était venu célébrer ce précieux succès avec ses coéquipiers et les supporters, malgré le bras droit en écharpe. Ce lundi, L’Équipe révèle que Merah ne souffre que d’un hématome , d’après les examens passés dans la journée. Cela devrait donc lui permettre de postuler pour la rencontre à Toulouse, primordiale dans la quête d’une qualif pour la Ligue des champions.…

EL pour SOFOOT.com