« Haut comme trois pommes », « tête d'oignon » : le maraîcher Booba nargue Kylian Mbappé et son père

« Haut comme trois pommes », « tête d'oignon » : le maraîcher Booba nargue Kylian Mbappé et son père

Ça ne vole pas haut comme trois pommes… L’élimination du Real Madrid en quarts de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich en satisfait plus d’un. Les supporters du Barça, par exemple, heureux de voir leur ennemi juré ne pas passer de tour de plus qu’eux, mais également le rappeur Booba, qui lui, déteste tout simplement Kylian Mbappé …

« Haut comme trois pommes, Mbappé ne sera jamais champion. Haut comme trois pommes, Mbappé la malédiction. Wilfried sa grosse tête d’oignon, nanana la sorcière », chante sur ses réseaux le rappeur qui, on le rappelle, fêtera ses 50 ans en décembre prochain.…

EA pour SOFOOT.com