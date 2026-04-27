Hausse de 2,9% des dépenses mondiales de défense en 2025 - rapport

par Johan Ahlander

Les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 2,9% en 2025, et ce malgré une baisse de 7,5% aux seuls États-Unis - qui s'explique par la décision du président américain Donald Trump de suspendre toute nouvelle aide financière militaire à l'Ukraine - selon un rapport publié lundi.

D'après ce rapport, de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), ces dépenses ont atteint 2.887 milliards de dollars (2.461 milliards d'euros) l'an dernier, enregistrant une onzième année consécutive de progression.

Ce total représente une part de 2,5% du produit intérieur brut (PIB) mondial, soit un pic depuis 2009.

La progression de 2,9% de 2025 est très inférieure à celle de 9,7% enregistrée en 2024. Mais, en dehors des États-Unis, les dépenses militaires totales ont progressé de 9,2% en 2025, avec notamment un bond de 14% en Europe.

"Compte tenu de la diversité des crises actuelles, ainsi que des objectifs de dépenses militaires à long terme de nombreux États, cette augmentation devrait se poursuivre jusqu'en 2026 et au-delà", note le Sipri dans un communiqué.

Les trois principaux pays en termes de dépenses militaires, à savoir les États-Unis, la Chine et la Russie, ont représenté à eux trois 1.480 milliards de dollars, soit 51% des dépenses mondiales.

Les dépenses militaires des États-Unis, à 954 milliards de dollars, ont diminué de 7,5% en 2025 par rapport à 2024, en raison surtout de l'absence d'une nouvelle aide à l'Ukraine l'an dernier. Au cours des trois années précédentes, un total de 127 milliards de dollars à destination de Kyiv avait été approuvé.

"Le recul des dépenses militaires américaines en 2025 devrait être de courte durée", note cependant précise Nan Tian, directeur du programme dépenses militaires et production d'armements du Sipri.

"Les dépenses approuvées par le Congrès américain pour 2026 dépassent les 1.000 milliards de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à 2025, et pourraient atteindre 1.500 milliards de dollars en 2027 si la dernière proposition budgétaire du président Trump était adoptée."

BOND DES DÉPENSES MILITAIRES EN ALLEMAGNE ET EN ESPAGNE

Parmi les membres européens de l'Otan, l'Allemagne a été le grand dépensier avec une hausse de 24% sur un an, atteignant 114 milliards de dollars. Berlin a ainsi dépassé le seuil des 2% du PIB pour la première fois depuis 1990, atteignant un ratio de 2,3% en 2025.

Les dépenses militaires de l'Espagne ont bondi de 50%, s'établissant à 40,2 milliards de dollars, ce qui porte également la part de ces dépenses au-dessus de 2,0% du PIB pour la première fois depuis 1994.

S'agissant des deux puissances nucléaires européennes, les dépenses militaires du Royaume-Uni ont diminué de 2,0% l'an dernier pour s'établir à 89 milliards de dollars. Celles de la France ont augmenté de 1,5% sur la même période, atteignant 68 milliards de dollars.

Les dépenses militaires de la Russie ont augmenté de 5,9% en 2025 pour atteindre 190 milliards de dollars, soit l'équivalent à 7,5% de son PIB.

L'Ukraine, qui résiste depuis plus de quatre ans à la guerre lancée contre elle par Moscou, a vu ses dépenses militaires progresser de 20% pour atteindre 84,1 milliards de dollars, soit 40% de son PIB.

Les dépenses militaires d'Israël ont diminué de 4,9% pour s'établir à 48,3 milliards de dollars en 2025, reflétant une moindre intensité de la guerre à Gaza après l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas en janvier 2025.

Néanmoins, ce total représente près de deux fois celui de de 2022.

(Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)