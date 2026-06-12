Macron recevra Meloni à Antibes le 25 juin pour un sommet franco-italien

Le président français Macron et le premier ministre britannique Starmer président une conférence sur la sécurisation du détroit d'Ormuz à Paris
Le président Emmanuel Macron recevra le 25 juin la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni à Antibes pour un sommet franco-italien, a annoncé vendredi l'Elysée.
Ce sommet, qui réunira également neuf ministres de part et d'autre, permettra "d’approfondir la coopération franco-italienne dans plusieurs secteurs stratégiques, en particulier la défense, le spatial, l’énergie, les infrastructures", précise la présidence française.
Emmanuel Macron et Giorgia Meloni visiteront également à Cannes le siège de l'entreprise franco-italienne Thales Alenia Space.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Jean-Stéphane Brosse)
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