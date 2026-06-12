information fournie par Reuters • 12/06/2026 à 15:20

Macron recevra Meloni à Antibes le 25 juin pour un sommet franco-italien

Le président français Macron et le premier ministre britannique Starmer président une conférence sur la sécurisation du détroit d'Ormuz à Paris

‌Le président Emmanuel ​Macron recevra le 25 juin la présidente ​du Conseil italien Giorgia ​Meloni à ⁠Antibes pour un ‌sommet franco-italien, a annoncé vendredi l'Elysée.

Ce ​sommet, ‌qui réunira également ⁠neuf ministres de part et d'autre, permettra "d’approfondir ⁠la ‌coopération franco-italienne dans ⁠plusieurs secteurs ‌stratégiques, en particulier ⁠la défense, le spatial, ⁠l’énergie, ‌les infrastructures", précise ​la ‌présidence française.

Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ​visiteront également à Cannes ⁠le siège de l'entreprise franco-italienne Thales Alenia Space.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Jean-Stéphane ​Brosse)