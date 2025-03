information fournie par So Foot • 28/03/2025 à 11:23

Harry Redknapp accuse Thomas Tuchel d’être un « espion allemand » avant de faire un salut nazi

Qui a eu l’idée de lui passer le micro ?

Lors d’un événement de charité le 18 mars dernier, l’ancien coach et actuel directeur technique de Millwall, Harry Redknapp, a complètement dérapé . Dans une vidéo diffusée ce jeudi par le Guardian , on aperçoit le dirigeant de 78 ans s’en prendre directement au nouveau sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel. « Je vais être honnête avec vous, je pense que c’est un espion allemand . Je vous le dis. Sérieusement, il a été envoyé pour nous foutre en l’air. Il est comme Lord Haw-Haw (militant fasciste américain et propagandiste pour l’Allemagne nazie au Royaume-Uni, NDLR) pendant la Seconde guerre mondiale. » …

TJ pour SOFOOT.com