Harry Kane s'offre un record historique avec l'Angleterre

Prince Harry, oui c’est bien lui ! Après son non-match contre le Ghana, l’Angleterre s’est bien rattrapée contre le Panama dans la nuit de samedi à ce dimanche. Un succès net et sans bavure (0-2) qui permet aux Three Lions de terminer à la première place du groupe L. Et pour Harry Kane, de s’offrir un record pas dégueulasse.

Bye bye Gary

Buteur du break anglais, Kane a porté à 11 son total de réalisations en Coupe du monde, devenant ainsi le meilleur scoreur de l’Angleterre dans l’histoire de la compétition . Il devance désormais d’un but Gary Lineker. Pour info, c’est Geoff Hurst, avec cinq petits pions, qui complète le podium.…

JD pour SOFOOT.com