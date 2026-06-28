Ils ont quitté la Coupe du monde et ils vont nous manquer

Ils ne seront pas au rendez-vous des seizièmes de finale, mais ils ont chacun laissé leur trace dans cette Coupe du monde 2026 durant la phase de poules. À dans quatre ans (ou pas).

Ismaël Koné

Bien que le Mondial des Canadiens continue, Ismaël Koné ne remettra plus un pied sur la pelouse et pendant un bon bout de temps. Après seulement 147 minutes sur le rectangle vert, le milieu de terrain de Sassuolo a été gravement blessé sur une faute maladroite d’Assim Madibo lors de la démonstration des Canucks sur le Qatar (6-0). Un énorme coup dur pour celui qui s’était offert une cure de jouvence cette saison en Italie, avec six pions et 36 rencontres disputées, après une embrouille avec De Zerbi et des bouts de match à l’OM. Triste d’avoir une dernière image dans une Coupe du monde sur une civière.

Tahith Chong

En regardant la liste de Curaçao, rares étaient les noms qui évoquaient quelque chose au grand public. Sauf un peut-être : Tahith Chong. Grand espoir de Manchester United et du football néerlandais, l’ancien international espoir oranje s’est ensuite perdu, entre blessures à répétitions et expériences en club ratées. Cette Coupe du monde était tout d’abord l’occasion de nous rappeler que l’homme aux superbes bouclettes, accessoirement le seul Curacien né sur l’île, était toujours vivant. Mais aussi l’occasion de revoir, le temps de quelques quarts d’heure, un talent pur à l’œuvre. Au terme de la deuxième journée, il était le joueur qui avait réussi le plus de dribbles dans le jeu, aux côtés du Paraguayen Julio Enciso et du Coréen Lee Kang-In. À dans quatre ans Tahith !…

Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com