Steve Clarke rend son tablier

La fameuse douche écossaise. Après avoir bien rigolé dans les rues de Boston, les supporters écossais sont rentrés au bercail avec la gueule de bois. Parce qu’être les joyeux trublions d’une Coupe du monde ne va pas forcément de pair avec la réussite de leur équipe, ceux-ci ont amèrement constaté que leur Tartan Army était plus douée pour faire la fiesta que se qualifier pour les seizièmes de finale .

Pas le temps de tergiverser

Après l’avoir emporté de justesse contre Haïti (0-1), les Ecossais ont enchaîné deux revers face au Maroc (0-1) puis contre le Brésil (0-3). Trois points dans la musette plus tard, ils étaient en ballotage défavorable pour finir parmi les meilleurs troisièmes et la victoire de la Croatie sur le Ghana (2-1) a achevé de les mettre dans la charrette avec les trois autres bonnets d’âne que sont l’Iran, la Corée du Sud et l’Uruguay.…

JD pour SOFOOT.com