Roberto Martinez évoque la mémoire de Diogo Jota avant Portugal-Croatie

Un homme d’honneur. Après son match nul contre la Colombie dans la nuit de samedi à ce dimanche, le Portugal a validé son ticket pour les seizièmes de finale du Mondial 2026 . Et les joueurs de la Seleção ont un gros morceau qui les attend d’entrée de jeu : la Croatie, vainqueure dans le même temps du Ghana (2-1).

Pour Diogo

En conférence d’après match, le sélectionneur portugais Roberto Martinez a évoqué le fait que la partie se jouera le 3 juillet (coup d’envoi à 1 heure, heure française), soit un an tout pile après la mort de Diogo Jota dans un accident de voiture . Impossible pour l’ancien entraîneur de la Belgique de ne pas avoir une pensée pour son ancien joueur : « Quand on s’entraîne, il y a toujours des moments où [il] revient dans nos pensées », a déclaré, ému, celui qui estime que « cet anniversaire » doit être vu comme « une célébration » : « C’est un moment pour nous rappeler que tout ce que nous avons accompli avec cette équipe a commencé avec lui . Nous avons remporté la Ligue des nations avec lui, il est sans doute le symbole et la source de notre motivation. » …

JD pour SOFOOT.com