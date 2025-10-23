 Aller au contenu principal
Harry Kane fait plus vite que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 12:51

Prince Harry ? Oui, c’est bien lui.

Harry Kane continue de redéfinir la notion d’efficacité . Mercredi soir, lors de la victoire 4-0 du Bayern Munich contre Bruges en Ligue des champions, l’attaquant anglais a ouvert son compteur dès la 14 e minute.…

  • Quand la maman de David Beckham rencontre Lionel Messi pour la première fois
    Quand la maman de David Beckham rencontre Lionel Messi pour la première fois
    information fournie par So Foot 23.10.2025 13:05 

    Allo maman photo. Dans un post sur Instagram, le propriétaire de l’Inter Miami David Beckham a publié une photo de sa mère avec… Lionel Messi. « Quand ta maman rencontre Leo pour la première fois » , écrit l’Anglais. On l’imagine bien s’enflammer à chaque but de ... Lire la suite

  • Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent
    Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent
    information fournie par So Foot 23.10.2025 12:33 

    Pourtant, caoch Van Persie n’a jamais eu peur de s’envoler. Mercredi soir, le Feyenoord a annoncé que son match de Ligue Europa de jeudi soir serait avancé de plus de deux heures . La cause : des fortes rafales de vent prévues sur les Pays-Bas .… CDB pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • Le sélectionneur de la Guinée équatoriale rétabli dans ses fonctions
    Le sélectionneur de la Guinée équatoriale rétabli dans ses fonctions
    information fournie par So Foot 23.10.2025 11:44 

    Il s’en va et il revient. Sélectionneur de la Guinée équatoriale, Juan Michá Obiang a été rétabli dans ses fonctions ce mardi, après avoir été suspendu le 9 octobre dernier. Les joueurs équato-guinéens avaient à ce moment refusé de se rendre au Malawi pour disputer ... Lire la suite

  • Igor Tudor reste fier de ses joueurs après la défaite contre le Real Madrid
    Igor Tudor reste fier de ses joueurs après la défaite contre le Real Madrid
    information fournie par So Foot 23.10.2025 11:18 

    Encore un peu plus sur le fil. Et de sept, sept match d’affilée où les joueurs de la Juventus ne peuvent pas exulter, le point serré. Ce mercredi soir, les Bianconeri ont une nouvelle fois manqué à l’appel sur la pelouse du Real Madrid (1-0).… KM pour SOFOOT.com ... Lire la suite

