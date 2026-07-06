Harry Kane a perdu sa voix face au Mexique

Le Mexique s’est donc fait crucifier par Mickey Mouse. Buteur décisif sur penalty pour permettre à l’Angleterre de sortir vivante du piège de l’Azteca, Harry Kane s’est présenté quelque peu émoussé en interview d’après-match . Visiblement éprouvé par le combat, l’attaquant anglais y a notamment laissé sa voix. « C’était un match fou, nous avons dû nous battre. Je ne peux pas vraiment parler, mais malgré le moment, l’équipe en face, nous avons trouvé un moyen [de nous qualifier] » , est-il malgré tout parvenu à articuler pour la BBC.

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TB pour SOFOOT.com