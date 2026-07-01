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Happy DD to you
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 04:04

Happy DD to you

Happy DD to you

Relâché et porté par quelque chose de plus grand que lui, le sélectionneur français fédère, aujourd'hui plus que jamais, un collectif français porté par sa stature, symbolisé par la séquence sur l'ouverture du score de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé sortit et Didier Deschamps s’inclina, ce qui ne ressemblait ni à Kylian Mbappé, ni à Didier Deschamps. New-Jersey, quelque part dans la pampa de l’Ouest américain, au milieu d’un stade érigé entre les bras d’autoroute, à la 84 e minute d’un seizième de finale de Coupe du monde, déjà un événement en soi. Ce France-Suède était fini, sans doute depuis que Michael Olise avait décidé de jouer le match de sa vie, et le sélectionneur français offrit donc au meilleur buteur de l’histoire de son pays l’ovation qu’il méritait, le repos dont il aura besoin et la marque de reconnaissance qu’il n’attendait pas. Les deux bras en avant, la banane aux lèvres, si rare, chez lui.

Dans la grande tempérance qui caractérise le sélectionneur des Bleus depuis le jour de sa naissance, c’est une séquence étonnante, lui qui avait passé la semaine à répéter que l’équipe de France devrait rester concentrée face à une adversité pourtant toute relative, mettant l’accent sur des dangers qui n’existèrent finalement pas, ou si peu. Deschamps, quoi. Et puis, à la fin, cette révérence, pas grand-chose, mais un geste de match amical ou de jubilé, pas de Coupe du monde, pas de Didier Deschamps. On ne peut s’empêcher de penser que cette séquence n’aurait pas pu exister dans un autre monde que celui dans lequel on vit, pour sa dernière compétition, dans le moment de sa vie personnelle que tout le monde connaît désormais. Au coup de sifflet final, Graham Potter prit le Basque dans ses bras et lui présenta ses condoléances, ce que tout le monde fera désormais, c’est une certitude.…

Tous propos recueillis par JB et TD

Par Théo Denmat, au Metflife Stadium de East Rutherford pour SOFOOT.com

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