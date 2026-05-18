Hantavirus: le navire de croisière Hondius achève son voyage aux Pays-Bas

Le MV Hondius approche du port de Rotterdam, aux Pays-Bas, le 18 mai 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le navire de croisière MV Hondius, qui a suscité une inquiétude mondiale en raison d'un foyer d'hantavirus à son bord, a achevé lundi son voyage dans le port néerlandais de Rotterdam, où le reste de son équipage sera placé en quarantaine.

Le paquebot, au coeur d'une alerte sanitaire dans de nombreux pays depuis la mort de trois de ses passagers début mai, a accosté vers 10H30 (08H30 GMT) dans le port de Rotterdam, le plus important d'Europe, pour débarquement final et désinfection, ont constaté des reporters de l'AFP à bord d'un autre navire.

Arrivée du navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, au port néerlandais de Rotterdam, le 18 mai 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Parti d'Ushuaïa en Argentine le 1er avril, il transportait encore 27 personnes à son bord, membres d'équipage et personnel médical. Certaines de ces personnes, portant des masques blancs ou des casques de couleur bleue, étaient visibles sur le pont du navire lors de son approche finale.

Cet épisode d'hantavirus, virus rare pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique, a fait trois morts à bord et contraint les autorités d'une vingtaine de pays à placer les cas suspects et contact sous surveillance ou quarantaine. Même si, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la contagion humaine nécessite un contact très proche.

Le MV Hondius à son approche du port de Rotterdam, aux Pays-Bas, le 18 mai 2026 ( AFP / JOHN THYS )

"Le risque pour la santé publique a été réévalué à la lumière des informations les plus récentes disponibles, et le risque global reste faible", a réaffirmé l'OMS dans un bulletin d'évaluation publié dimanche soir.

Ce virus des Andes, seul hantavirus transmissible entre humains, a cependant une période d'incubation de plusieurs semaines, ce qui signifie que d'autres cas parmi les occupants du navire pourraient apparaître à l'avenir, selon l'OMS.

A ce jour, le virus a été confirmé chez sept patients, avec un autre cas probable, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles après la confirmation d'un nouveau cas au Canada dimanche soir.

- Risque "réduit" -

Plus de 120 passagers ont déjà débarqué aux Canaries le 10 mai, puis été rapatriés dans leur pays ou évacués vers les Pays-Bas, dont le Hondius bat pavillon.

Les 27 derniers à bord, 25 membres d'équipage et deux soignants, doivent eux débarquer directement à Rotterdam. Il s'agit de 17 ressortissants philippins, quatre Néerlandais, quatre Ukrainiens, un Russe et un Polonais, qui seront placés en quarantaine au port ou s'isoleront à domicile.

Tous sont asymptomatiques à ce stade, selon le croisiériste Oceanwide Expeditions.

Après l’amarrage, le navire sera nettoyé et désinfecté en profondeur, a précisé son exploitant.

Le navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, accoste au port néerlandais de Rotterdam, le 18 mai 2026 ( AFP / JOHN THYS )

Le corps d'une Allemande décédée pendant le voyage est également toujours sur le bateau. Deux autres personnes, un couple de croisiéristes néerlandais, sont décédés.

"Bien que d'autres cas puissent encore survenir parmi les passagers et les membres d'équipage exposés avant la mise en place des mesures de confinement, le risque de transmission ultérieure devrait être réduit après le débarquement et la mise en œuvre des mesures de contrôle", a déclaré l'OMS.

Une Française de 65 ans, qui avait présenté des symptômes pendant son vol de rapatriement, a été hospitalisée dans un état critique à Paris, sa contamination au hantavirus étant avérée.

Le port de Rotterdam a été amménagé afin de préparer l'arrivée du MV Hondius, un navire de croisière néerlandais touché par un foyer d'hantavirus, à Rotterdam, le 17 mai 2026 ( ANP / Robin Utrecht )

Deux autres personnes, de nationalité néerlandaise et britannique, ont été évacuées en urgence aux Pays-Bas pour y être hospitalisés. Elles sont dans un état stable, la seconde ayant pu retourner chez elle pour s'isoler, selon les autorités néerlandaises.