Hansi Flick totalement conquis par Rodri

Le charme n’aura pas mis longtemps à opérer. Débarqué à Barcelone cet été, Rodri a déjà séduit son monde en Catalogne , à commencer par son entraîneur, Hansi Flick. « Nous sommes ravis que Rodri fasse partie de notre équipe, et on voit bien que tout ce qu’il fait avec le ballon, tout ce qu’il fait sur le terrain, a du sens » , s’est félicité le technicien allemand après la démonstration de ses Blaugrana à Valence.

« Un leader incontestable »

Une nouvelle fois titulaire à Mestalla, le Ballon d’or 2024 s’impose de plus en plus comme une pièce essentielle du puzzle barcelonais . « Il apporte une structure lorsque l’équipe attaque, tant avec que sans le ballon , poursuit Flick. Rodri est incroyable non seulement sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires. C’est un leader incontestable, et c’est une chance de l’avoir parmi nous. » …

TB pour SOFOOT.com