Hansi Flick sait comment s’y prendre pour donner de l’amour à ses joueurs
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 15:20

Sans langue de bois. Hansi Flick s’est montré aussi franc que cinglant en conférence de presse avant la demi-finale aller de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid. Après avoir répondu « Demandez au Real Madrid » , pour clore le bec des personnes qui minimiseraient le parcours du Barça dans ce tournoi alors que le rival est déjà éliminé, il a réagi aux propos tenus par Ronald Araújo, qui s’est confié sur la période difficile qu’il traverse.

« Cette ouverture d’esprit témoigne de sa force, reconnait l’Allemand. Au football, tout repose en grande partie sur le mental et la volonté de gagner. J’en reparlerai un jour. Quand Ronald dit avoir été comme ça pendant un an et demi… Il est important de prendre soin des joueurs. Et pas seulement de ceux de son équipe. Il faut aussi penser aux adversaires. Il faut y penser. En tant qu’entraîneur, on est responsable de tous les joueurs. Il faut penser à bien plus qu’à son propre intérêt. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
