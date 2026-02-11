Un Anglais bientôt sous le maillot autrichien ?
Le pays natal l’emporte. Selon le quotidien autrichien Kurier , Carney Chukwuemeka aurait décidé de postuler à pour l’équipe nationale autrichienne.
Le milieu de terrain de 22 ans est certes né à Eisenstadt (de parents nigérians), mais a vécu seulement deux ans en Autriche avant de déménager en Angleterre et acquérir la nationalité britannique. Par la suite, il a également joué pour les équipes de jeunes anglaises, et n’a quitté le Royaume-Uni qu’au moment de son transfert à Dortmund l’an dernier.…
JE pour SOFOOT.com
