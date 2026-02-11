 Aller au contenu principal
Un Anglais bientôt sous le maillot autrichien ?
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 17:16

Un Anglais bientôt sous le maillot autrichien ?

Un Anglais bientôt sous le maillot autrichien ?

Le pays natal l’emporte. Selon le quotidien autrichien Kurier , Carney Chukwuemeka aurait décidé de postuler à pour l’équipe nationale autrichienne.

Le milieu de terrain de 22 ans est certes né à Eisenstadt (de parents nigérians), mais a vécu seulement deux ans en Autriche avant de déménager en Angleterre et acquérir la nationalité britannique. Par la suite, il a également joué pour les équipes de jeunes anglaises, et n’a quitté le Royaume-Uni qu’au moment de son transfert à Dortmund l’an dernier.…

