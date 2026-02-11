Tournée sud-américaine en Europe pour le Maroc

On connaît le programme de la dernière trêve internationale pré-Coupe du monde des vice champions d’Afrique et demi-finaliste en titre du mondial. Dans un communiqué publié sur son site, la Fédération marocaine a annoncé ses futurs adversaires à l’occasion de la prochaine fenêtre de matchs internationaux fin mars.

Menu sud-américain

En guise de tests avant la grande messe du foot cet été, les Marocains prendront une double ration de foot sud-américain . Une façon de préparer le choc du groupe C face au Brésil, prévu pour le 13 juin prochain. Les Lions de l’Atlas affronteront d’abord l’Équateur de Willian Pacho au Riyadh Air Metropolitano de Madrid, le 27 mars, avant de se frotter au Paraguay, à Lens et Bollaert-Delelis , le 31 mars prochain. De belles oppositions, face à deux pays eux aussi qualifiés pour la Coupe du monde , qui devrait permettre au Maroc de préparer au mieux le tournoi estival.…

JF pour SOFOOT.com