Hansi Flick révèle qui est le meilleur joueur du monde

Les bras n’en tomberont pas. Alors que le Barça a encore fait mumuse sur la pelouse du Betis Séville, Hansi Flick n’a pas tardé à encenser de nouveau son feu follet Lamine Yamal. « Quand on voit le premier but qu’il a marqué, c’est incroyable : c’est sans conteste le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, estime le technicien allemand. Je suis très heureux de sa performance, et c’est ce que je tiens à dire. Bien sûr, il subit de la pression : il a 19 ans et a disputé tous les matchs, mais il est concentré et engagé à 100 %, et il est très doué. Sa performance a été incroyable, tout comme son attitude, et c’est ainsi que sont les grands joueurs. »

Un changement pour le préserver

Sorti une demi-heure avant la fin, le bonhomme aux tempes grisonnantes a tenu à r assurer tout le monde avant le choc face au PSG en Ligue des champions : « Avec ce résultat, il fallait bien le remplacer, c’était évident, et je lui ai dit que j’étais très fier de lui parce qu’il avait fait un match fantastique. » …

SW pour SOFOOT.com