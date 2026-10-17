Arsène Wenger potentiel candidat à la FIFA : qu'en dites-vous ?

Tandis que Gianni Infantino organise, par tous les moyens, sa survie à la tête de la FIFA, ses opposants pensent avoir enfin trouvé un candidat crédible, capable de le surclasser lors du congrès prévu le 18 mars 2027 à Rabat : Arsène Wenger.

La tectonique du pouvoir au sein de la FIFA s’avère parfois fort difficile à cerner. L’UEFA a certes su rappeler fermement à Gianni Infantino que le cœur sportif et économique du ballon rond battait toujours sur le Vieux Continent, condamnant ainsi son projet de société commerciale. Toutefois, depuis, l’Italo-Suisse a retenu la leçon et a su reprendre en main son royaume menacé, évinçant notamment les possibles ennemis de l’intérieur dissimulés dans son entourage (Kevin Lamour). Il a également lancé de grandes opérations de séduction auprès des fédérations nationales, notamment africaines et asiatiques. Le rapport de force en vue du vote au prochain congrès de mars 2027 penche donc toujours en sa faveur.

Jeudi dernier, il s’est même livré à un délicat exercice de contrition, clairement adressé à l’Europe, en admettant ses « erreurs commises dans la conduite et la communication » – même le Prix de la paix attribué à son ami Donald Trump semble désormais condamné à disparaître. Cependant, dans le même temps, il promet de puiser dans les immenses réserves de la FIFA pour mieux récompenser les pays qui participent, en particulier par l’intermédiaire de la Coupe du monde, à sa prospérité. Comme s’en est amusé Sepp Blatter, un brin revanchard, mais assez pertinent : « Infantino, apparemment un bon catholique, commence par confesser ses péchés, puis promet 25 millions. Confession, indulgence et absolution en une seule prestation ! » …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com