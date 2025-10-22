Hansi Flick prédit un grand match de Lamine Yamal dans le Clásico
Le mal de Lamine ?
Titulaire pour la deuxième fois consécutive après la dernière trêve internationale, Lamine Yamal n’a pas affiché son meilleur niveau ce mardi soir face à l’Olympiakos (6-1). Sa passe décisive pour Fermin Lopez (7 e ) et son penalty en seconde période (68 e ) ne l’ont pas empêché d’être égratigné par la presse espagnole, dont Marca : « Lorsqu’il s’agit de créer, l’ailier est à des années-lumière de ce qu’il est capable d’apporter à l’équipe . Il essaie d’effacer les adversaires encore et encore, mais n’y parvient pas. » …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer