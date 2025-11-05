Hansi Flick pourrait quitter le Barça plus tôt que prévu
Flick en a marre des patrouilles.
Il vient tout juste de lancer sa deuxième saison sur le banc du Barça, mais Hansi Flick en aurait déjà sa claque. Après un premier exercice très réussi avec un triplé sur la scène nationale, l e coach allemand aurait fait part de sa volonté de quitter le club à l’issue de cette cuvée 2025-2026, selon le média espagnol ABC. …
KM pour SOFOOT.com
