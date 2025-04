Hansi Flick craque sur le calendrier irrespirable des siens

Y’en a assez, fraté.

Alors qu’il affrontera samedi après-midi le Celta Vigo, moins de quatre jours après un déplacement à Dortmund, Hansi Flick a vidé son sac en conférence de presse sur l’accumulation des matchs : « Savez-vous combien de matchs on a joués ces deux dernières semaines ? On vient de vivre la même situation qui se présentera lors du match contre l’Inter Milan. On rentre tard, à 3 heures, on se couche à 5 heures. C’est comme ça ici. Dans tous les championnats, les clubs sont protégés pendant la Ligue des champions. Pas ici. » …

