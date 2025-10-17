Hans Hateboer débarque à Lyon
Vers une love story pour Hateboer ?
Ce vendredi soir, l’Olympique lyonnais a confirmé la venue de Hans Hateboer dans son effectif jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur néerlandais (31 ans) arrive en provenance du Stade rennais avec le statut de joker médical. Dans sa vidéo de présentation, l’international batave (13 sélections) a déclaré avoir « hâte de commencer » : « Ils disent tous que Lyon est une ville géniale et que je vais l’adorer. » …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer