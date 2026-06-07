Handball-Metz remporte la Ligue des champions féminine, une première pour un club français

Metz a remporté dimanche la première Ligue des champions féminine de l'histoire du handball français grâce à sa victoire en finale contre le club hongrois de Györ (31-29), double tenant du titre.

Les Messines jouaient ce week-end à Budapest leur cinquième "Final Four" mais n'avaient jamais réussi à franchir les demi-finales en 2019, 2022, 2024 et 2025.

Metz avait battu Bucarest (32-27) samedi pour se qualifier en finale.

Brest, finaliste en 2021 et également qualifié dans le dernier carré, a pris la quatrième position après ses défaites contre Györ (31-30) samedi et Bucarest (32-26) dimanche lors du match pour la troisième place.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)