Hambourg décroche son premier succès, le Werder retourne Augsbourg, Gladbach n'en finit plus de couler
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Borussia Mönchengladbach 3-4 Mayence 05
Buts : Neuhaus (11 e ), Lidberg (59 e ), Machino (90 e +4) pour les Fohlen // Tietz (18 e ), Becker (45 e +1), Martel (78 e ), da Costa (89 e ) …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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