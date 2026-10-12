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Hall et Woodford remportent le prix Nobel d'économie 2026
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 11:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Robert Hall et Michael Woodford ont remporté le prix Nobel d'économie 2026 « pour leurs travaux sur les fondements microéconomiques de la stabilisation macroéconomique », a annoncé lundi l'Académie royale des sciences de Suède.

Ce prix prestigieux, officiellement appelé « Prix de la Banque centrale de Suède en sciences économiques à la mémoire d'Alfred Nobel », est le dernier à être décerné cette année et s'élève à 12 millions de couronnes suédoises (1,2 million de dollars).

(1 dollar = 10,0028 couronnes suédoises)

Proche orient
Prix Nobel d'economie
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