Hall et Woodford remportent le prix Nobel d'économie 2026

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Robert Hall et Michael Woodford ont remporté le prix Nobel d'économie 2026 « pour leurs travaux sur les fondements microéconomiques de la stabilisation macroéconomique », a annoncé lundi l'Académie royale des sciences de Suède.

Ce prix prestigieux, officiellement appelé « Prix de la Banque centrale de Suède en sciences économiques à la mémoire d'Alfred Nobel », est le dernier à être décerné cette année et s'élève à 12 millions de couronnes suédoises (1,2 million de dollars).

(1 dollar = 10,0028 couronnes suédoises)