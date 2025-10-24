Hakim Ziyech, le pari du Maroc

Trois ans après avoir emmené le Maroc en demi-finales du Mondial 2022, le magicien de l’Ajax rentre enfin au pays. Sans club depuis cet été, Hakim Ziyech s’est engagé avec le Wydad Casablanca pour tenter un dernier pari : rallumer la magie, dans un Maroc qui cherche encore comment la faire durer.

C’est un drôle d’automne pour Hakim Ziyech, un joueur dont on a oublié la magie à force de ne plus trop le voir sur les terrains et qui semble davantage appartenir au passé qu’au présent. Plus tôt dans le mois, L’Équipe résumait la situation crûment : « Un anonyme du football international. » L’homme qui faisait lever les foules de Doha en 2022 avec le Maroc n’avait plus de club . Pire : un transfert en Roumanie, au CFR Cluj, avait capoté à cause d’une visite médicale ratée, la faute à son genou fragile. Aujourd’hui, De Tovenaar (le magicien) , comme le surnomment les Néerlandais, revient à la maison, au Wydad Casablanca, pour une ultime préparation en vue de la CAN au Maroc.

Par Mohamed Helti pour SOFOOT.com