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Hakan Sükür : « En Turquie, les gens ont peur de citer mon nom »
information fournie par So Foot 24/09/2026 à 23:15
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Hakan Sükür : « En Turquie, les gens ont peur de citer mon nom »

Hakan Sükür : « En Turquie, les gens ont peur de citer mon nom »

Meilleur buteur de l’équipe nationale turque, de Galatasaray, et de la Süper Lig, Hakan Sükür est le plus grand joueur de l’histoire de son pays. Depuis dix ans, l’ancien numéro 9 est pourtant devenu persona non grata chez lui, et vit désormais en exil à Palo Alto, en Californie. La raison : être entré en disgrâce aux yeux d’un autre homme fort du pays, Recep Tayyip Erdoğan. So Foot avait retrouvé la légende déchue au printemps dernier.

Article paru en juin 2026 dans le guide de la Coupe du monde du magazine So Foot (n°237)

Arriver jusqu’à toi a été très compliqué. Tu te méfies des interviews ?

Il faut savoir que je suis suivi par les services de sécurité américains pour ma protection. Dès mon arrivée aux États-Unis (en 2015, NDLR) , des médias turcs proches du gouvernement ont suivi ma famille, filmé et pris en photo mes enfants à plusieurs reprises, pris contact avec eux et ont toqué à ma porte. Pendant les cinq premières années, j’étais constamment en état d’alerte. J’en étais arrivé au point de ne plus prendre de photos avec mes enfants et de ne plus sortir avec eux. C’était traumatisant. Et puis une fois, j’ai parlé à un journaliste allemand qui a ensuite raconté que j’étais devenu chauffeur Uber. Maintenant, tout le monde lit sur internet : « Hakan Sükür est chauffeur Uber » . Alors que je n’ai essayé qu’une seule fois avec un ami. Ça serait de toute façon trop dangereux de laisser n’importe qui monter dans ma voiture. Imagine que ce soit un Turc qui apprécie le gouvernement et qui me reconnaisse……

Article paru en juin 2026 dans guide de la Coupe du monde du magazine So Foot (n°237).

Propos recueillis par Victor Jezequel pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
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