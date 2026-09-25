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Il joue avec le poteau de corner... puis plombe son équipe
information fournie par So Foot 25/09/2026 à 00:07
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Il joue avec le poteau de corner... puis plombe son équipe

Il joue avec le poteau de corner... puis plombe son équipe

Scène cocasse en Ligue des nations. Auteur de l’égalisation israélienne en début de seconde période face à l’Autriche, l’attaquant Abu Farkhi remettait son équipe sur de bons rails… avant de commettre une erreur des plus stupides. Le joueur des Colorado Rapids s’est dirigé vers le poteau de corner, s’en est emparé et a mimé un tir d’armes… chose qui n’a déjà rien à faire sur un terrain de foot et qui est d’autant plus lourd de sens avec le contexte géopolitique actuel (et qui a donné lieu à toutes sortes d’allusions sur les réseaux sociaux au conflit israélo-palestinien).

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