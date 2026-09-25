Football: Zidane ressent une "immense émotion" avant son premier match à la tête des Bleus

Ligue des Nations - Conférence de presse de la France

Zinédine Zidane a reconnu jeudi ressentir "une immense émotion" ‌à l'idée de diriger son premier match en tant que sélectionneur de l'équipe de France de football, vendredi ​en Turquie, lors de la première journée de la Ligue des nations.

Le technicien de 54 ans, qui a pris la suite après 14 ans de règne de Didier Deschamps, va commencer son mandat par un match à ​l'extérieur, à Izmit, moins de deux mois après sa nomination.

"Même plus, peut-être", a répondu Zinédine Zidane, jeudi, lorsqu'il lui a été demandé en ​conférence de presse s'il ressentait une émotion comparable à sa ⁠première sélection en tant que joueur, 32 ans plus tôt.

"C'est loin, et aujourd'hui, je ressens une ‌immense émotion de pouvoir être là, à la tête de cette équipe de France."

La nomination de "Zizou" suscite un engouement sans précédent. En France, où sa première semaine a ​été largement suivie dans la presse, ou ‌en Turquie, où un journaliste lui a même demandé un autographe pendant ⁠la conférence de presse.

Mais l'ancien entraîneur du Real Madrid ne semble pas perturbé par cet engouement, auquel il est désormais coutumier.

"C'est la suite après 14 ans de Didier, c'est quelque chose de nouveau, c'est tout à fait ⁠normal, logique, mais les protagonistes, ‌ce sont les joueurs", a-t-il rappelé.

"Je crois qu'il faut juste accepter comment les choses ⁠sont faites. Je ne cherche pas ça et je ne suis pas là pour ça. Je vais ‌essayer de faire le travail avec mes joueurs, qu'on puisse gagner des matches, c'est ce ⁠qui m'intéresse."

Interrogé quelques minutes auparavant, Adrien Rabiot a évoqué un sélectionneur qui "essaie de ⁠se mettre en retrait le ‌plus possible pour laisser les joueurs s'exprimer au maximum".

"Il est avec nous comme il est à l'extérieur", a ​assuré le milieu de terrain. "On sait très bien l'importance ‌qu'il a eue au niveau du foot français. Son aura fait qu'il prend beaucoup de place et les gens en attendent beaucoup."

Nommé ​parmi les capitaines aux côtés de Kylian Mbappé, d'Ousmane Dembélé et de Jules Koundé, Adrien Rabiot a déjà noté que "pas mal de choses" avaient changé entre Zinédine Zidane et Didier Deschamps.

"Quelques joueurs déjà, des façons ⁠de faire différentes, des séances aussi différentes et des idées différentes", a-t-il listé. "Ce que demande le coach est évidemment d'avoir une animation de jeu assez offensive."

"On sera très attendus sur l'animation parce que le coach est nouveau et qu'on attend beaucoup de lui", a poursuivi le finaliste du Mondial 2022.

Zinédine Zidane jouera ensuite un deuxième match consécutif à l'extérieur, lundi en Belgique, avant d'honorer sa première au Stade de France, vendredi prochain, ​face à l'Italie.

(Rédigé par Vincent Daheron)