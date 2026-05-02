Häcken remporte la première C3 féminine

Une coupe aux accents nordiques. Ce vendredi, le BK Häcken a décroché le premier titre européen de son histoire , sections masculine et féminine confondues. Et ce sont les filles du club de Göteborg qui sont venues mettre fin à cette longue disette en soulevant la Coupe Europa au détriment de leurs compatriotes de l’Hammarby IF.

Parmi les faits saillants de cette finale disputée sur le mode aller-retour, on notera que tous les buts de Häcken ont été inscrits par une seule femme : l’attaquante suédoise Felicia Schröder . Après avoir permis à son club de l’emporter par la plus petite des marges à l’aller à Stockholm (0-1), Schröder, 19 ans et déjà 104 matchs avec les Jaune et Noir, y est allé de son triplé pour sceller le sort d’un scénario âprement disputé (3-2). Au total, elle compte huit réalisations, ce qui fait d’elle la meilleure marqueuse de cette nouvelle compétition. …

JD pour SOFOOT.com