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FC Metz : par ici la sortie
information fournie par So Foot 02/05/2026 à 00:17

FC Metz : par ici la sortie

FC Metz : par ici la sortie

À trois journées de la fin, le FC Metz n’est pas encore relégué en Ligue 2, même s’il faudrait plus qu’un miracle pour le sauver. Le mal est trop profond et doit surtout servir à une chose : comprendre que le club est dans une impasse.

« Il n’y a qu’une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c’est la peur d’échouer. » Vous n’êtes pas obligés de croire tout ce qu’écrit Paulo Coelho. Recopiez cette formule sur un post-it et accrochez-la sur votre frigo si ça vous chante, mais il faut bien se rendre compte que l’auteur de L’Alchimiste avait un bouquin à finir, et pas une saison de Ligue 1 avec 16 points. En l’occurrence, le FC Metz a lui quelques arguments qui pourraient faire autorité au moment de détricoter cette maxime.

Certes, le maintien dans l’élite peut effectivement être qualifié de « rêve », quand on est lanterne rouge à trois journées de la fin. Cependant, l’adjectif « impossible » devient indécrottable quand, pour exaucer ledit rêve, il faut espérer simultanément trois défaites de l’AJ Auxerre (16 e ), trois victoires des Grenats – soit autant que depuis le début du championnat – , inverser une différence particulière de 24 buts avec l’actuel barragiste, tout en surveillant que le FC Nantes (17 e ) ne prenne pas plus de 5 points sur les 9 restants. Autant dire que « la peur de l’échec » ne pèse pas bien lourd dans l’affaire, sachant que les Grenats vivent en coloc avec celui-ci depuis de nombreux mois maintenant.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com

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