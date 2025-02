Habib Beye répond aux sifflets du Roazhon Park

Le public rennais en veut plus.

Mécontent malgré un troisième succès en quatre matchs décroché par le Stade rennais ce vendredi soir face à Reims (1-0), le public breton a offert une belle bronca ses ouailles à la fin de la rencontre en réponse à la prestation terne proposée par son équipe. Des sifflets qui n’ont pas échappé à Habib Beye, le nouveau druide des Rouge et Noir, qui y a réagi après la rencontre face à la presse : « Je ne demande rien au public. Quand vous venez au stade, les gens paient leur place pour venir voir un spectacle et s’ils ne sont pas satisfaits, ils sont en droit de manifester comme ils l’ont fait. Je dis juste qu’en tant que coach, c’est difficile pour moi parce qu’il ne faut pas qu’on oublie d’où l’on vient. La satisfaction du moment, ce sont les résultats positifs. Pour avoir discuté avec certains de mes joueurs, ils m’ont dit « coach, peut-être qu’il y a un mois, celui-là on ne le gagne pas. Il y a deux mois on peut même le perdre ». »…

AC pour SOFOOT.com