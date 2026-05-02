Bordeaux à un point de la montée !

Le football nous surprendra toujours. Alors qu’on ne donnait pas cher de leur peau il y a quelques semaines, les Girondins de Bordeaux peuvent plus que jamais croire à une montée en N1 . Les hommes de Rio Mavuba se sont imposés sur la pelouse de Bayonne ce samedi (1-2). Menés au score, ils ont renversé la situation grâce à Guillaume Odru (39 e ) et Matthieu Villette (46 e ). Dans le même temps, le leader du groupe, La Roche-sur-Yon, a été neutralisé par Granville (0-0). Conséquence : Bordeaux n’a plus qu’un point de retard , à deux journées de la fin du championnat.

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QB pour SOFOOT.com