Habib Beye, Pierre Sage : c’est qui le patron ?
information fournie par So Foot 27/09/2025 à 23:10

Le Stade rennais d’Habib Beye affronte le RC Lens de Pierre Sage pour la première fois dans le monde professionnel, après leur aventure commune à la tête du Red Star. Le second était, entre janvier 2022 et juin 2023, l’adjoint du premier. Depuis, l’élève a-t-il dépassé le maître ?

→ Le plus pointu tactiquement ?

Ailier du Red Star lors des deux années en National, Thibault Vialla réfléchit longuement avant de donner son verdict à chaque question. « Ils se complètent très bien, ils sont vraiment alignés sur la façon de voir le foot » , préfère-t-il avancer, pour ne froisser aucun des deux coachs. Après six mois un peu laborieux marqués par le licenciement de Vincent Bordot, remplacé par Habib Beye, ce dernier cherche un adjoint spécialisé dans la périodisation tactique et tombe rapidement sous le charme de Pierre Sage. Édouard Daillet, défenseur central lors de la première saison, se souvient d’une « pointure sur l’aspect théorique qui calcule tout », tandis que Thibault Vialla souligne qu’il « fait des métaphores et théorise beaucoup, c’est un littéraire » . Mais de l’université au terrain, il n’y a qu’un pas que le Jurassien franchit sans problème avec quelques innovations. Dont les séances vidéo régulières ou les aires de jeu parfaitement délimitées à l’entraînement – échauffement, situation et jeu –, pour éviter au maximum les coupures. « Tactiquement, Pierre est exceptionnel. Il dirigeait les séances, Habib s’effaçait un peu. Il nous a fait énormément progresser, tout en prenant du plaisir » , estime l’ailier.

Verdict : Pep Sage.…

Tous propos recueillis par EL, sauf mention.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
