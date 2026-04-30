Habib Beye monte au créneau pour défendre son vestiaire

Sauver ce qui peut encore l’être. Tenu en échec sur le fil par Nice, l’Olympique de Marseille vit une fin de saison particulièrement pénible et risque de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions . Au point de voir apparaître des tensions au sein du vestiaire, comme l’a écrit L’Equipe ces derniers jours ? Absolument pas, à en croire Habib Beye. « J’entends beaucoup de choses sur le vestiaire, certains manquent de déontologie journalistique. Quand je vois les mensonges que j’entends… C’est désolant, quand vous n’avez pas l’information, il ne faut pas chercher à l’inventer , a-t-il fustigé en conférence de presse. C’est très facile de vérifier les informations. Quand je vois ce qui est construit autour de ma personne, je ne suis pas surpris. »

« Il y a toujours du relief dans un vestiaire »

Relancé sur le sujet, l’entraîneur a prolongé sa diatribe : « La pression et la tension existent dans un vestiaire, de la première à la dernière journée. Il y a toujours du relief dans un vestiaire. Mais ça ne veut pas dire qu’il explose. Ce n’est pas le cas. Ce qui m’ennuie, c’est que c’est toujours la même musique qui revient et qu’on invente les mêmes histoires. J’ai l’impression que c’est toujours lié à ma présence. Ce qui me dérange, c’est les mensonges. » …

TB pour SOFOOT.com