Habib Beye met en avant la naïveté de ses joueurs

Une manita reçue de la part d’un entraîneur espagnol, ce n’est pas si illogique.

Surtout au regard de la différence de budget entre le Stade rennais, qui a subi cette lourde défaite ce samedi lors de la quinzième journée de Ligue 1, et le Paris Saint-Germain. Mais plus que le talent de Luis Enrique, Habib Beye a préféré s’arrêter sur les limites de ses propres joueurs en conférence de presse. « C’est une soirée difficile, l’addition est salée et c’est une rencontre qui va nous marquer. Quand vous prenez cinq buts, ce n’est jamais le fruit du hasard » , a d’abord reconnu le technicien breton.…

FC pour SOFOOT.com