La Fédé marocaine dément une démission de Walid Regragui

Illico presto. La Fédération Royale Marocaine de Football n’a pas traîné pour démentir les rumeurs concernant Walid Regragui. En effet, des bruits couraient ce vendredi midi concernant une possible démission du sélectionneur marocain suite à la déception de la finale de la CAN perdue face au Sénégal, le 18 janvier dernier (0-1).

Un démenti quasi immédiat de la Fédé

Des questions s’étaient déjà posées les heures suivant cette déroute, animant un débat autour de la place du technicien des Lions de l’Atlas. Un cinglant et audacieux « Quand comptez-vous présenter votre démission ? Ce soir ou demain matin ? » avait d’ailleurs animé la conférence de presse suivant la finale.…

SW pour SOFOOT.com