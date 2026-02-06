Après leur altercation, Marc Cucurella et Adama Traoré se retrouvent

Même pas peur. Marc Cucurella et Adama Traoré se sont retrouvés sur l’émission espagnole 3Cat Fanzone , quelques jours après la 24 e journée de Premier League entre Chelsea et West Ham (3-2). Un derby londonien qui avait fini dans le chaos , avec le carton rouge de Jean-Clair Todibo.

🔵🔴 "Ara estic tranquil perquè està en una pantalla" Marc Cucurella (@cucurella3) i Adama Traoré (@AdamaTrd37) fan les paus al #Fanzone3Cat després de la gran picabaralla del passat cap de setmana entre els jugadors del Chelsea i el West Ham ▶ https://t.co/20nWEWdNPR pic.twitter.com/frVmp9fGYV…

AR pour SOFOOT.com