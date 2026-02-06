 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après leur altercation, Marc Cucurella et Adama Traoré se retrouvent
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 16:19

Après leur altercation, Marc Cucurella et Adama Traoré se retrouvent

Après leur altercation, Marc Cucurella et Adama Traoré se retrouvent

Même pas peur. Marc Cucurella et Adama Traoré se sont retrouvés sur l’émission espagnole 3Cat Fanzone , quelques jours après la 24 e journée de Premier League entre Chelsea et West Ham (3-2). Un derby londonien qui avait fini dans le chaos , avec le carton rouge de Jean-Clair Todibo.

🔵🔴 "Ara estic tranquil perquè està en una pantalla" Marc Cucurella (@cucurella3) i Adama Traoré (@AdamaTrd37) fan les paus al #Fanzone3Cat després de la gran picabaralla del passat cap de setmana entre els jugadors del Chelsea i el West Ham ▶ https://t.co/20nWEWdNPR pic.twitter.com/frVmp9fGYV…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les anneaux olympiques sur le toit du stade olympique à Cortina d'Ampezzo, le 2 février 2026 en Italie ( AFP / Odd ANDERSEN )
    L'Italie accueille le monde pour ses troisièmes JO d'hiver
    information fournie par AFP 06.02.2026 17:42 

    L'heure approche: l'Italie ouvre vendredi soir pour la troisième fois les Jeux olympiques d'hiver, de retour en Europe dans un format inédit de sites éparpillés, censé réduire leur impact environnemental face au changement climatique qui menace l'existence même ... Lire la suite

  • Tirage clément pour le PSG en Youth League
    Tirage clément pour le PSG en Youth League
    information fournie par So Foot 06.02.2026 16:47 

    Un boulevard vers les quarts ? Après avoir terrassé le FC Dinamo Minsk 4 à 0, le PSG affrontera le HJK Helsinki en huitièmes de finale de Youth League . Contrairement à la Ligue des champions des grands, cela se jouera sur un match sec, qui se tiendra à Poissy, ... Lire la suite

  • La nouvelle règle très originale instaurée dans le championnat japonais
    La nouvelle règle très originale instaurée dans le championnat japonais
    information fournie par So Foot 06.02.2026 16:32 

    On ne manque pas d’idées au pays du soleil levant. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le championnat japonais a repris ses droits ce jeudi. Avec un format tout chamboulé et quelques innovations. Un nouveau calendrier calqué sur les championnats européens Avant ... Lire la suite

  • La Fédé marocaine dément une démission de Walid Regragui
    La Fédé marocaine dément une démission de Walid Regragui
    information fournie par So Foot 06.02.2026 16:22 

    Illico presto. La Fédération Royale Marocaine de Football n’a pas traîné pour démentir les rumeurs concernant Walid Regragui. En effet, des bruits couraient ce vendredi midi concernant une possible démission du sélectionneur marocain suite à la déception de la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank