La nouvelle règle très originale instaurée dans le championnat japonais

On ne manque pas d’idées au pays du soleil levant. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le championnat japonais a repris ses droits ce jeudi. Avec un format tout chamboulé et quelques innovations.

Un nouveau calendrier calqué sur les championnats européens

Avant d’évoquer ces bouleversements, encore faut-il en comprendre les raisons. C’est un poil technique, concentrez-vous. Traditionnellement, la J-League se joue sur l’année civile, de février à décembre . Jusqu’ici tout allait bien, mais le conseil d’administration du championnat a décidé fin décembre 2023 de déplacer le début et la fin de la saison afin de se calquer sur les dates des grands championnats européens , dans l’espoir de rendre la compétition plus attractive. La mise en place du nouveau calendrier est prévue la saison prochaine, en 2026-2027.…

